La Consulta Giovanile Licata ha annunciato il primo concerto candlelight del paese. La data è il 21 aprile. La location – delle più suggestive – è la Chiesa del Purgatorio. L’evento si svolgerà a partire dalle ore 21:15 e vedrà diversi musicisti all’opera. Ad annunciarlo è stata la stessa Consulta Giovanile Licata con un post social: “La Consulta Giovanile di Licata è lieta di presentarvi il primo concerto candlelight del paese, che si terrà nella suggestiva Chiesa del Purgatorio domenica 21 aprile!

Immergetevi in un’atmosfera magica, avvolti dalla luce soffusa delle candele e dai suoni incantevoli di pianoforte, flauto, violino e chitarra. Un insieme di strumenti che si fonderanno armoniosamente per regalarvi emozioni uniche.

La magia delle candele accenderà l’atmosfera mentre il suono dolce e avvolgente di pianoforte, flauto, violino e chitarra si fonderanno in un concerto unico nel suo genere.

Preparati a immergerti in un’esperienza emozionante, dove la musica e la luce si uniscono per creare un’atmosfera incantata.

Non perdere l’opportunità di vivere il primo concerto candlelight nella nostra città. Vi aspettiamo!”.

Tra i musicisti, presenti:

(rispettivamente al violino e al piano): Andrea e Veronica sono due gemelli di 17 anni che sin dall’infanzia hanno coltivato la passione per la musica, seguendo le lezioni di pianoforte fin da piccoli. La loro passione li ha condotti a superare un test selettivo alle scuole medie, ottenendo un posto nell’orchestra della scuola “Rosa Balistreri”. Mentre Andrea ha continuato ad approfondire lo studio del pianoforte con la guida esperta della professoressa Olivia Carauddo, Veronica si è appassionata al violino grazie ai preziosi stimoli e insegnamenti del professore Angelo Spadafora. Durante i loro tre anni con l’orchestra scolastica, hanno brillato nei concorsi regionali, conquistando sempre il primo posto. Dopo la scuola media, hanno proseguito i loro studi in maniera autonoma, affinando ulteriormente le loro abilità musicali. Attualmente, sono membri del coro polifonico cittadino Luigi Cherubini, dove contribuiscono con il loro talento e la loro passione. Marco Di Menza (al violino): Marco Di Menza è un violinista impegnato da diversi anni, nonostante le giovane età, in tantissime attività musicali. Nel 2019 ha conseguito il diploma presso il Liceo Musicale “A.Manzoni” spinto dalla sua grande e innata passione per la musica. Nel settembre del 2018 ha suonato il Violino per la visita del santo padre Francesco presso la Diocesi di Piazza Armerina. Ha avuto l’onore di inaugurare la stagione concertistica gelese con la “musica colta” esibendosi davanti ad un numeroso pubblico ed Attualmente perfeziona i suoi studi al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania. Un artista del violino, che propone sia un repertorio classico, sia brani attuali, intrattenendo l’intero ricevimento, proponendo brani adatti a ogni fase.