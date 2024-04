Pubblicità

CARDIOTEAM ‐ UNA VELA PER IL CUORE, la campagna di screening del cuore promossa da Cardioteam Foundation Onlus, in collaborazione con la Lega Navale Italiana, farà tappa a Marina di Cala del Sole (Licata).

Dal 29 aprile al 2 maggio, Marina di Cala del Sole ospiterà infatti il Cardiovan, un camper medico attrezzato per permettere di accedere allo screening gratuito di prevenzione cardiovascolare.

L’attività di prevenzione – comunicano gli organizzatori – è destinata a tutte le persone tra i 50 e i 75 anni e per potervi accedere sarà necessario prenotarsi sul sito Prenotazioni | Una vela per il Cuore (unavelaperilcuore.it/prenotazioni).

Marina di Cala del Sole sarà lieta di ospitare presso la propria struttura questa pregevole iniziativa, unica in Europa, che nasce dall’idea del cardiochirurgo Marco Diena, presidente di Cardioteam Foundation Onlus.