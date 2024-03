Pubblicità

“Oggi la Commissione pesca del Parlamento europeo ha riconosciuto la centralità del tema della cooperazione europea nella gestione del gambero rosso nel Mediterraneo. Un punto che abbiamo fortemente voluto all’ordine del giorno e che abbiamo richiesto come Lega e gruppo ID, per chiedere protezione e garanzie per i pescatori italiani e siciliani che rischiano la vita ogni giorno per fare il loro lavoro, come accaduto in occasioni passate di sequestri e sparatorie da parte dei libici. È noto, infatti, come il Mare Mediterraneo sia di difficile gestione, principalmente per i rapporti con i Paesi Terzi che vi si affacciano e che non seguono le nostre stesse regole. Abbiamo pertanto sollecitato la Commissione Europea ad aprire un confronto politico e diplomatico, affinché si possa delineare un percorso in grado di fornire indicazioni utili per il futuro della pesca nel Mediterraneo e delle attività ad essa connesse, poiché si tratta di un’area custode di risorse dall’alto valore redditizio come appunto i gamberi rossi e viola, in cui ci troveremo a dover implementare le varie raccomandazioni CGPM. Nonostante la Commissione abbia ribadito che la cooperazione sia competenza degli Stati Membri, non volendosi quindi occupare dei pericoli che corrono i pescatori italiani, noi abbiamo voluto accendere con forza i riflettori su questo tema, e siamo stati l’unica compagine politica italiana a farlo. Nostro compito è garantire al comparto la possibilità di operare in una zona di pesca sicura e caratterizzata da un’equa distribuzione delle risorse, e pertanto dobbiamo favorire le condizioni affinché un player importante come la Libia sia inserita a pieno titolo nel circuito multilaterale FAO/CGPM cui spetta la gestione degli stock di gamberi di profondità, nel rispetto di un ambiente marino sostenibile, capace di preservare le ricchezze del Mediterraneo per le generazioni future”.

Così in una nota congiunta Rosanna Conte, europarlamentare e coordinatrice Lega/Id in commissione pesca e Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana Lega/Id componente della commissione pesca.