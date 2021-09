Pubblicità

Il Sindaco Giuseppe Galanti comunica alla Cittadinanza che Poste Italiane ha reso noto il calendario relativo alla riscossione anticipata delle pensioni per il mese di ottobre.

L’erogazione anticipata dei ratei pensionistici inizierà a partire da lunedì 27 settembre e proseguirà fino 1° ottobre 2021 presso gli Uffici Postali “Licata Centro” di piazza Linares, “Licata 1” di via Colombo e “Licata 3” di via Gela rispettando la turnazione alfabetica per cognome prevista dal seguente calendario:

dalla A alla C lunedì 27 settembre;

dalla D alla G martedì 28 settembre;

dalla H alla M mercoledì 29 settembre;

dalla N alla R giovedì 30 settembre;

dalla S alla Z venerdì 1° ottobre.

Inoltre, si ricorda che è ancora in vigore la convenzione stipulata tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri in base alla quale, i pensionati di età pari o superiore a 75 anni che riscuotono normalmente la pensione in contanti presso gli Uffici Postali, possono richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della stessa pensione a domicilio per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da Covid-19.