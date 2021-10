Pubblicità

Baldo Augusto, imprenditore licatese, già consigliere comunale, torna ad intervenire sull’ormai cronica carenza di medici al San Giacomo d’Altopasso, l’ospedale di Licata.

“Ringrazio – sono le parole di Augusto – il deputato regionale licatese Carmelo Pullara, vice presidente della Commissione Salute all’Ars, per essersi fatto promotore della mozione con la quale lo stesso organismo impegna l’assessore regionale alla Salute ad intervenire in tempi brevi per colmare i vuoti d’organico nel presidio licatese”.

“Del resto – aggiunge Baldo Augusto – conosciamo la sensibilità istituzionale dell’onorevole Pullara. E’ proprio sulla scorta di queste considerazioni che, ritengo, sia venuto il momento di far seguire alle parole i fatti. L’impegno della Commissione deve trasformarsi nell’invio, atteso da mesi, di nuovi medici al San Giacomo d’Altopasso. Se si dovesse perdere ancora dell’altro tempo, ogni impegno preso si rivelerebbe inutile, perché verrebbero disattese le aspettative della popolazione di Licata e di quelle dei paesi limitrofi”.