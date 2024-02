Pubblicità

Open day al Re Capriata. Domani dalle 15.30 alle 18.30 la scuola si apre agli studenti di terza media.

Passare da un ordine di scuola ad un altro è fondamentale per lo sviluppo armonico della personalità di ogni singolo ragazzo. L’azione educativa offerta dal nostro istituto ha molteplici valori, esperienze e modelli educativi basati su principi fondanti come L’OSPITALITÀ, LA RESPONSABILITÀ E LA COMUNITÀ.

Nell’ambito dell’attività di orientamento, l’ IIS “F. Re Capriata” invita le classi terze di tutte le Scuole secondarie di primo grado e le rispettive famiglie a partecipare all’ OPEN DAY dell’Istituto che si svolgerà Sabato 3 Febbraio dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Per l’occasione, gli studenti accoglieranno i visitatori guidandoli all’interno dell’Istituto ed i docenti presenti illustreranno l’offerta formativa, le caratteristiche e gli sbocchi professionali di ogni indirizzo.

Gli uffici di segreteria saranno a disposizione delle famiglie che vorranno un aiuto nella compilazione della domanda di iscrizione. Vi aspettiamo.

Prof. Luca Scozzari (Funzione strumentale orientamento)