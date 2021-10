Pubblicità

I problemi mondiali che hanno interessato le piattaforme di Facebook hanno comportato la mancata messa in onda del programma Monday night di Licata 4 you web Channel. La trasmissione va in onda stasera alle 21,30.

Stasera alle 21,30 con Domenico Cannizzaro parleranno di Gelbison-Licata e soprattutto della questione Dino Liotta, il Vicepresidente Danilo Scimonelli e l’opinionista Andrea Cammilleri. Puntata ospitata proprio allo stadio Dino Liotta.