Intervenuto in mixed zone al termine della netta vittoria sul Castrovillari, il patron del Licata Enrico Massimino ha fatto il punto sul calciomercato dando più di un indizio su un imminente colpo. “Stiamo trattando il ritorno di un ex che ha fatto molto bene a Licata”. Tutte le strade portano al profilo di Rodrigo Ariel Izco, esterno argentino in forza al Bisceglie le cui caratteristiche si sposerebbero perfettamente con il gioco di mister Pippo Romano.