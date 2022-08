Pubblicità

Svelata la data di uscita del trailer dell’attesissimo film diretto da Gianluca Ciotta e prodotto da Ezio Savone

Dopo il successo del prima Mai Arrendersi, viene rilasciato il trailer ufficiale di L’Uovo del Gallo – Mai Arrendersi 2 che vede ancora la regia di Gianluca Ciotta e prodotto da Popup di Ezio Savone.

L’Uovo del Gallo – Mai Arrendersi 2, si annuncia come un film divertentissimo che lascerà allo spettatore un gusto tipicamente siciliano di amore per il territorio.

Girato nei Comuni di Licata, Palma di Montechiaro , e con alcune bellissime scene anche ad Agrigento, Porto Empedocle, Realmonte e Butera, terre queste ricche di attrazione turistiche, il lungometraggio vedrà impegnati i nuovi e i vecchi protagonisti del primo film in situazioni esilaranti dove non mancheranno spunti di riflessione sull’amore, l’amicizia, la voglia di cambiare in meglio la vita ed il costante desiderio di rimanere a vivere in terra siciliana.

Le riprese di L’Uovo del Gallo – Mai Arrendersi 2 sono iniziate nel 2020 e sono durate quasi due anni, concludendosi lo scorso maggio a causa del periodo pandemico. Mentre la post-produzione del film è in dirittura di arrivo, il pubblico può finalmente dare un primo sguardo grazie al trailer ufficiale.

Impreziosito dalla presenza del noto attore siciliano Tony Sperandeo e dalla bellissima Barbara Bacci, L’Uovo del Gallo – Mai Arrendersi 2 è pronto per approdare al cinema, prossimamente verranno svelate le date ufficiali.