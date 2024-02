Pubblicità

Finanziamenti per video sorveglianza, interrogazione al Sindaco e alla Presidenza del Consiglio comunale del consigliere Luigi Lanza.

OGGETTO: INTERROGAZIONE in merito al DECRETO 20 dicembre 2023: “Modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché criteri di ripartizione delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il sottoscritto Luigi Lanza,

PREMESSO che con il Decreto in oggetto – pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 303 serie generale, il 30-12-2023 – il Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, invitano i Comuni a produrre richiesta per accedere al finanziamento per l’installazione di sistemi di videosorveglianza al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria nel territorio comunale o infra-comunale.

CONSIDERATO il preoccupante incremento del fenomenodella recrudescenza criminosa che si continua a registrare nella nostra città, che di recente a portato alla mobilitazione civica attraverso la partecipata manifestazione della fiaccolata per la legalità, a cui ha fatto seguito la convocazione a Licata di unospecifico Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza.

RITENUTO che l’ottenimento del finanziamento di cui sopra (per progetti fino a 250.000,00 euro) consentirebbe al nostro Ente di dotare di nuovi impianti e moderne apparecchiature tecniche per implementare la rete di videosorveglianza nel territorio comunale; contribuendo, in tal modo, a dare forza all’auspicato “Sistema di Sicurezza Urbana” quale modello indispensabile per prevenire ed abbattere in maniera significativa le azioni delinquenziali, il disordine, l’inciviltà e il degrado urbano.

TENUTO CONTO che le richieste di ammissione ai finanziamenti devono essere presentate alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro novanta giorni dallapubblicazione del decreto, de quo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pubblicazione avvenuta il 30-12-2023.

CHIEDE

alla S.V.I. di sapere se l’amministrazione da Ella presieduta si intende avvalere di tale opportunità per implementare il sistema di videosorveglianza del nostro territorio comunale.

Di dare alla presente interrogazione risposta scritta, ai sensi dell’Art. 15 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Luigi Lanza – consigliere comunale