Pubblicità

L’isola pedonale la domenica fa acqua da tutte le parti. Nei festivi non c’è personale di Polizia Municipale in servizio e il rispetto del piano viabilità è alla mercè dei licatesi. Con risultati molto modesti alla luce dei continui aggiramenti delle transenne soprattutto nella zona di Piazza Attilio Regolo all’altezza del porto. La domenica il comando di Piazzale Libia continua a restare chiuso. E così, l’area interna all’isola pedonale la domenica si trasforma in un parcheggio o in un attraversamento di automezzi e ciclomotori. Praticamente come se la ZTL si fermasse al sabato.

E’ questo il frutto di scelte molto discutibili adottate per provare a risparmiare. Ma il taglio dei servizi essenziali (e quello della Polizia Municipale lo è) comporta poi tutta una serie di problemi che si evidenziano in particolar modo la domenica con l’isola pedonale barbaramente forzata e trasformata di conseguenza in un normalissimo tracciato urbano come se non vigesse alcun provvedimento di interdizione alla viabilità per scooter e automobili.