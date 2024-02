Pubblicità

Nella serata di venerdì si è giocato il derby under 14 tra Limpiados Volley e S.Sofia che ha visto le padrone di casa allenate da Coach Sorrusca vincere la tie break. La gara è stata combattuta e ben giocata da entrambe le squadre ma la miglior organizzazione di gioco della Limpiados ha determinato il risultato finale. Da sottolineare le prestazioni di Santamaria G. e Bonvissuto C. nel ruolo di banda, determinante anche l’apporto della palleggiatrice Urso A. e dell’opposto Damanti A. Ottima prova al suo esordio assoluto per Cannizzaro Giulia che con la sua compagna di reparto Ritrovato G. hanno contribuito alla vittoria finale. Le parole del Presidente Angelo Cellura: “Per il nostro settore giovanile è un momento straordinario, siamo primi in classifica sia nel campionato under 18 che in quello under 16. Nel campionato under 14 siamo ancora alla prima ma al di là della vittoria siamo soddisfatti della crescita delle atlete. Anche se ancora molto giovani hanno acquisto un sistema di gioco evoluto ed hanno imparato in pochi mesi movimenti e tattiche di gioco solitamente utilizzate in campionati maggiori. Il lavoro svolto in palestra da i suoi frutti e vediamo le ragazze felici di fare pallavolo ed è la cosa più importante“. Il prossimo impegno della Limpiados Volley sarà Domenica pomeriggio a San Biagio Platani per il campionato di prima divisione dove le atlete licatesi cercheranno di mantenere il terzo posto in classifica.