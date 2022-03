Pubblicità

All’Istituto paritario Pertini oggi ha avuto luogo l’evento “Lezione di degustazione”.

Grazie alla gentile collaborazione di Alfredo Quignones e del corpo docenti dell’istituto Sandro Pertini di Licata, gli studenti hanno avuto modo di entrare nel meraviglioso e vasto mondo del vino, istruendoli su come degustarlo e analizzarlo in tutte le sue caratteristiche e sfaccettature. Il progetto ha coinvolto le classi dell’indirizzo Agrario e Alberghiero, questi ultimi si sono cimentati a proporre i vari abbinamenti dei vini con il cibo. Questo incontro ha permesso loro di conoscere a fondo il vino e le tecniche per produrlo, imparando così a riconoscere i tratti caratteristici tipici dei vitigni più coltivati nel nostro territorio, come il Nero D’Avola.