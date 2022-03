Pubblicità

Venerdì sera, la Cestistica Licata ha disputato l’ultima partita di questa prima fase del campionato di promozione e ha vinto sul campo del Siaz Piazza Armerina per 66-70, restando imbattuta e portandosi a 6 punti di vantaggio dalla seconda in classifica.

La squadra gialloblu, dopo le 2 partite al Pala Marconi, ritorna a calcare un campo ospite e la grande pressione si fa sentire tra i giocatori. Nella prima metà di gioco, infatti, la Cestistica è sotto nel punteggio chiudendo il primo tempo con uno svantaggio di -12. Entrambe le squadre realizzano una grande quantità di punti ma i padroni di casa attaccano con molta più produttività arrivando a mettere un parziale di 43-31.

La Cestistica Licata però entra nel terzo quarto molto più motivata ed è nella seconda metà che parte la loro rimonta. Il Siaz Piazza Armerina non segna più con la stessa produttività, complice anche un’ottima difesa della squadra licatese (grande punto di forza del loro gioco come si è visto anche nelle partite precedenti). Nel terzo periodo, i gialloblu piazzano un parziale di 9-20 a loro favore e il loro svantaggio si riduce. Nell’ultimo quarto la situazione è in perfetto equilibrio (64-64) per cui le 2 squadre vanno ai supplementari dove a trionfare è la Cestistica per 66-70, riuscendo a concretizzare una bellissima rimonta. Grande contributo nel pitturato di Falanga, miglior realizzatore con ben 20 punti, e ottimo anche il sostegno di Ingenito, Gabriele De Caro e Lombardo che vanno tutti e 3 in doppia cifra.

Tabellino: Falanga 20, Lombardo 15, De Caro Gabriele 14, Ingenito 13, Cipriano 7, Schembri 3, Rabita Simone 0, Rabita Flavio 0, Filì 0, Grillo 0, Buscemi 0, De Caro Paolo 0

Classifica aggiornata:

1) Cestistica Licata

2) A.S. DIL. Grottacalda

3) PL. DIL. Ideal Gela

4) C. Olimpia Domenico Savio ASD

(Foto ASD Cestistica Licata)

Antonino Paradino