Il campionato di promozione di basket, ormai matematicamente vinto dalla Cestistica Licata, entra nella sua terza ed ultima fase. Durante il weekend appena trascorso, infatti, la capolista ha disputato l’ultima partita in trasferta della sua stagione contro l’Olimpia Ragusa vincendo 45-40.

La squadra di Coach Lanzerotti parte fortissima e, mettendo un parziale di 6-14 in loro favore, cerca di gestire il vantaggio fino alla fine del primo tempo. Per loro sfortuna, però, i padroni di casa iniziano la loro rimonta e riducono il margine di svantaggio a -3 prima della fine del primo tempo.

Nella seconda metà di gara, l’Olimpia Ragusa ribalta il risultato con un parziale di 15-8 e prima degli ultimi 10 minuti di gioco il tabellone recita: Ragusa 32 – Licata 28. La partita è molto combattuta ma affidandosi ad un Ingenito da 20 punti e ad un reparto giovani davvero talentuoso, il team di Coach Lanzerotti gioca un’ottima pallacanestro (sia in attacco mettendone ben 17 solo in quest’ultimo periodo, sia in difesa limitando l’attacco degli avversari a soli 9 punti) e porta a casa il match.

La Cestistica Licata, dunque, esce vittoriosa dal “Pala Parisi” e dopo il consolidamento dell’obiettivo stagionale della promozione in serie D, insegue l’altro grande obiettivo di terminare il campionato da imbattuta. Lo storico è di 13-0 ma per finire in bellezza una strepitosa stagione basterà un’altra grande prova della squadra gialloblu questa domenica al Pala Marconi.

Tabellino ufficiale: Ingenito 20, Cipriano 8, De Caro G. 5, Rabita S. 4, De Caro P. 3, Callea 3, Grillo 2, Rabita F. 0, Buscemi 0.

(Foto presa dalla pagina ufficiale dell’ASD Cestistica Licata)