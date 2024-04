Pubblicità

Incidente stradale all’altezza della curva di Poggio di Guardia. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, a scontrarsi sarebbero stati un mezzo pesante (autotreno) ed un Suv. Ad avere la peggio quest’ultimo mezzo che si sarebbe ribaltato. Sul posto sono accorsi i Carabinieri della Compagnia di Licata. Secondo le prime notizie, non ci sarebbe nessuno in pericolo di vita dopo l’impatto. La viabilità in direzione Gela e Licata è fortemente rallentata.

Notizia in aggiornamento