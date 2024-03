Pubblicità

I Carabinieri della Compagnia di Licata stanno indagando dopo l’incendio che la notte scorsa ha distrutto una Fiat Punto di proprietà di 2 coniugi licatesi in via Torregrossa. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono arrivati i Vigili del Fuoco. I proprietari del mezzo sono stati sentiti dagli inquirenti. Vicino all’auto non sono state trovate tracce di liquidi infiammabili o inneschi. Al vaglio le immagini di video sorveglianza della zona.