Continuano per i licatesi i disagi “televisivi”. In molte zone della città, il segnale non arriva. Abbiamo raccolto la segnalazione-denuncia di un lettore.

“Ritengo sia giunta l’ora di denunciare il fatto che i programmi Rai/Mediaset da quando hanno modificato le frequenze a Licata non è più possibile vederli in maniera decente. Senza interruzioni di qualsiasi sorta e con interferenze davvero fastidiose. Bisogna far giungere a chi di dovere di prendere i giusti provvedimenti per ripristinare un servizio pubblico che oltretutto paghiamo.

Parlando con un vecchio tecnico mi è stato detto che, la signora responsabile Rai per Agrigento preposta alla funzione alla vigilanza e al controllo in un accenno diretto, rivendica il fatto che i licatesi non gli hanno fatto pervenire alcuna lamentela circa il servizio reso. E intanto il televisori a Licata continuano a non funzionare o funzionare a singhiozzo. Certamente non in maniera decente”.