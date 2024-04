Pubblicità

Codice Rosso, Protocolli, limiti di applicazione e legislazione d’emergenza saranno i delicati temi che saranno affrontati, sabato 13 aprile presso l’auditorium dell’istituto Fermi, nel corso del service organizzato dal Lions Club di Licata, presieduto dal Dott. Agostino Balsamo. Presenti Magistrati, vertici delle forze dell’ordine, specialisti per l’aiuto agli uomini maltrattanti e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Agrigento per l’accreditamento di tale evento che andrà a offrire nozioni di rilievo, non solo agli addetti ai lavori, ma anche agli studenti. Non mancheranno delle chicche apportate da personaggi noti nel panorama nazionale, i quali daranno il proprio contributo e messaggio di positività.