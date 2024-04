Pubblicità

Chi parte bene è a metà dell’opera… Ma quanta fatica per l’under 19 del Licata.

Un Licata Diesel ha la meglio di un organizzato Ragusa che, in vantaggio per 2-0 grazie a 2 errori difensivi dei gialloblu, soccombe nella ripresa ai ragazzi di Mister Alberto Licata nel primo turno della fase regionale under 19 di serie D.

A segno per i gialloblu: Travis, Scopelliti e Altieri.

Gara di ritorno in programma il 17/04/23 alle ore 16:allo stadio Brucculeri di Favara.