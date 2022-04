Pubblicità

Sfida tra squadre salve e che sostanzialmente nulla hanno da chiedere al campionato quella in programma domani al Dino Liotta tra Licata e Cittanova. Si tratta del recupero del 30° turno, saltato causa Covid. Entrambe le squadre sono state brave a regalarsi un finale di stagione senza alcun patema di classifica. Mister Pippo Romano non dovrebbe riuscire a recuperare capitan Caccetta. Per il Licata si tratta del primo doppio confronto casalingo nel giro di pochi giorni. Dopo il Cittanova, al Liotta è atteso infatti domenica il Santa Maria Cilento.