In occasione della data imminente del 25 Novembre “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, la scuola professionali dei mestieri Euroform, ha pensato di interpretare quest’anno la violenza nelle varie sfaccettature, realizzando, con la collaborazione della regista e produttrice licatese, Alessandra Cuttaia, un ciclo di incontri/dibattiti dal titolo “IL CORAGGIO DI ESSERE DONNA…A LICATA”, da realizzarsi a partire dal 25 Novembre sino all’8 Marzo 2022, volti a sensibilizzare la comunità di Licata al tema della “femminilità”, ed al rispetto della stessa.

Gli incontri prevedono la visione di un video (della cui produzione e regia si occuperà Alessandra Cuttaia avvalendosi del contributo tecnico degli studenti della scuola) che si ispiri o valorizzi la figura di una donna di Licata con successivo dibattito.

Le date per il ciclo di 4 incontri, in cui sarà sempre presente un moderatore/trice, da cui prenderanno le mosse le argomentazioni in ogni dibattito sono:

➢ 25 novembre (giovedì) – “Lara Cardella, il coraggio di cambiare”

➢ 28 dicembre (martedì) – “Rosa Balistreri, il coraggio di lottare”

➢ 21 gennaio 2022 (venerdì) – “Ines Giganti Curella, il coraggio di restare”

➢ 8 marzo 2022(martedì) – “Clotilde Terranova, il coraggio di andare”

Il progetto mira ad essere un incipit per progetti futuri che possano raccogliere testimonianze da pubblicare, raccontare e raccogliere, in modo da poter essere trasmessi a tutti i cittadini e alle future generazioni, il valore del capitale sociale ed antropologico vissuto e vivente a Licata.

Il primo incontro si terrà in data 25 novembre alle ore 18:00, presso la sede Euroform di Licata.

La partecipazione all’evento è subordinata all’invito ed al possesso del Green Pass, secondo protocolli covid.