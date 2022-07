Pubblicità

Un post social per annunciare la propria candidatura. Chiara Cosentino sarà in corsa per un seggio all’Ars.

Annuncio ufficialmente la mia candidatura alle prossime ELEZIONI REGIONALI. Ho pensato mille volte se questa scelta fosse quella giusta e mille volte ho pensato di scegliere diversamente. IO NON SONO UN POLITICO ma so che la mia provincia e il mio paese hanno bisogno non di politici ma di donne e uomini che pongano in essere azioni audaci e concrete. Praticamente hanno bisogno non di tante parole e tanti slogan ma di pochi fatti e tanta verità.

Parlerò con tutti VOI se lo vorrete, uno per uno, capo per capo, passo per passo ma non mi esporrò mai nella bagarre politica, non mi troverete mai ad offendere nessuno, mai a gettare fango.

CHI VOLESSE SOSTENERMI, aiutarmi, accompagnarmi in questa importante sfida, MI CONTATTI, lo faccia serenamente e soprattutto lo faccia in piena libertà e in assoluta autonomia.

Io voglio vincere la mia partita col voto libero delle gente, degli artigiani, degli imprenditori, dei professionisti, dei giovani onesti e liberi perché credo che LA LIBERTÀ DI OGNUNO GARANTISCA LA LIBERTÀ DI TUTTI.

La mia famiglia proviene dal “popolo”, dal Quartiere Marina (Largo Corvaia) e di questo ne sono fiera, quel quartiere tanto abbandonato che rappresenta le nostre origini e la nostra storia, e che voglio far rivivere.

Nessuno mai mi ha dato nulla, anzi qualcuno ha tentato di togliermi qualcosa. Ogni cosa che ho è frutto di sacrificio, pazienza e studio.

La mia paura, a differenza degli altri, non è perdere ma vincere perché solo allora la mia “rivoluzione” avrà un senso. Ma rimango ferma su una posizione: nessun patto, nessuno scambio elettorale, nessuno scotto da pagare “O VINCO COL VOTO LIBERO DELLA GENTE o preferisco perdere in piena libertà, a testa alta”.

Un abbraccio sereno

Chiara Cosentino