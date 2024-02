Pubblicità

I commercianti, gli artigiani ed i cittadini riuniti dall’associazione “Categorie Unite” hanno chiesto al Presidente del Consiglio comunale, dott.ssa Anna Triglia, un consiglio comunale aperto alla presenza dell’assessore Andrea Messina, in merito al regolamento sull’occupazione degli spazi pubblici (dehor).

“Questa amministrazione e la sua maggioranza – si legge in una nota – hanno deliberato il 9 settembre 2023 una determina sui Dehor, bloccando con nota ufficiale agli uffici comunali competenti, qualsiasi investimento nel settore, direttiva in seguito ritirata per chiara illegittimità.

Oggi – continua il documento – si paventa la presentazione in consiglio comunale di un nuovo regolamento che stronca le attività commerciali e gli indotti collegati.

L’associazione Categorie Unite respinge in maniera assoluta lo scenario proposto da chi amministra, ovvero la finta motivazione per cui il nodo di tutto è la DISONESTA’ dei commercianti e degli artigiani locali in merito alla questione dei tributi.

Siamo consapevoli del gravissimo problema della nostra collettività in merito ai tributi, ma di cui noi vogliamo essere le vittime sacrificali.

Solo negli ultimi 6 mesi hanno cambiato residenza più di 500 licatesi, la nostra città ha il triste primato sull’emigrazione, bisogna cambiar rotta!

Apprezziamo lo spirito di comunicazione da parte dell’amministrazione – conclude la nota dell’associazione – ma da diretti interessati chiediamo la fattiva partecipazione in questa ed in tutte le decisioni che incidono sul futuro della città.

La cittadinanza tutta sarà informata appena ci comunicheranno in merito alla data del consiglio comunale aperto”.