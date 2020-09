Conferito un incarico a tempo indeterminato di Ostetricia e Ginecologia da espletare presso il consultorio familiare. La nomina è stata assegnata alla dottoressa Roberti Vittoria Laura che espleterà il proprio servizio per venticinque ore settimanali. A renderlo noto per mezzo di una deliberazione del commissario straordinario è l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Il servizio verrà espletato dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e si tratta di Specialistica ambulatoriale interna con competenza in ecografia ostetrico-ginecologica. L’incarico a tempo indeterminato a favore della dottoressa Roberti avrà decorrenza a partire dal prossimo 16 Settembre.