Consulta Giovanile Licata e Leandro Olivieri insieme in un’iniziativa denominata “Beach Clean-Up”. Obiettivo: ripulire la spiaggia Playa a Licata. L’iniziativa tra l’associazione licatese e Olivieri, ragazzo romano sensibile a tematiche ambientali, si svolgerà domenica 24 marzo a partire dalle ore 15:30 alla Playa. Leandro Olivieri viaggia in bicicletta per tutta l’Italia per pulire le spiagge e conoscere (e riunire) tutte le persone che vogliono “salvare il mondo”, come recita la sua bio di Instagram. Ragazzo romano, farà adesso tappa a Licata, dove insieme alla Consulta Giovanile Licata ripulirà la spiaggia Playa.

“Munisciti di pantaloni lunghi, scarpe chiuse, guanti e tanta buona volontà per ripulire la nostra spiaggia in sicurezza”, recita la locandina diffusa dalla Consulta Giovanile Licata. A proposito dell’evento, è stata creata una community Whatsapp (CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA CHAT WHATSAPP) dove ci saranno tutte le informazioni necessarie per partecipare all’iniziativa