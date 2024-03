Pubblicità

È stato condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione con l’accusa di tentato omicidio aggravato il 17enne che ad inizio luglio 2023 ferì gravemente con una coltellata alla milza un 22enne in uno stabilimento di Mollarella. Il Gup del Tribunale per Minori di Palermo ha tenuto in parte conto delle tesi presentate dal collegio difensivo del giovane. Il pm aveva richiesto una condanna a 4 anni e 10 mesi.