I consiglieri comunali di Forza Italia, Lanza e Ripellino hanno indirizzato una interrogazione al Sindaco.

OGGETTO: INTERROGAZIONE per conoscere “se e quali misure si stanno adottando per garantire l’approvvigionamento idrico durante la fiera di Maggio alle attività commerciali che si affacciano nei corsi occupati dalle bancarelle”.

I sottoscritti Luigi Lanza e Angelo Ripellino

Consiglieri Comunali di codesto Comune, in ragione delle prerogative del mandato in atto ricoperto:

Visto la preoccupante situazione di crisi idrica in atto in tutta la Sicilia, che ha causato la drastica riduzione della fornitura di acqua, specialmente nei comuni della provincia Agrigento, tra cui il nostro.

Considerato che tale situazione di grave emergenza sta comportando un continuo allungamento dei turni di distribuzione idrica in tutti i quartieri della città, con conseguente ricorso all’acquisto di acqua dalle autobotti private al fine di evitare di restare a secco.

Tenuto conto che in occasione delle imminenti festività del Santo Patrono Sant’Angelo, i corsi principali del centro urbano saranno occupati dalle numerose bancarelle della fiera di maggio, rendendo oltremodo difficoltoso il rifornimento idrico a mezzo autobotte per le attività commerciali ivi ubicate, in particolar modo per quelle di somministrazione di cibi e bevande che garantiscono l’utilizzo dei propri bagni alla numerosa utenza per l’intero periodo della festa.

CHIEDONO

Alla S.V.I. di sapere:

Se la suddetta problematica è stata presa nella giusta considerazione e, nel caso, di conoscere quali misure sono state adottate in merito.

Di dare alla presente interrogazione risposta scritta, ai sensi dell’Art. 15 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Luigi Lanza, Angelo Ripellino