Il Primo maggio 2024 si svolgerà nello splendido scenario della valle dei Templi la quarta edizione della Coppa Italia Giovanile di Mountain bike.

Le prove in totale saranno cinque e la prima tappa si svolgerà ad Agrigento, organizzata dalla scuola di ciclismo nella valle della ASD Racing Team Agrigento.

Le altre prove saranno a Gorizia, Valle D’Aosta, Brescia ed in Puglia.

Vista la location dove è concentrata la manifestazione con partenza alle spalle del tempio di Giunone, vista la particolarità tecnica del percorso, vista l’organizzazione gara della scuola di ciclismo, ormai questa prova è stata dai dirigenti regionali e nazionali della Federazione Ciclistica Italiana calendarizzata come tappa fissa.

Quindici i comitati regionali partecipanti ed oltre a loro tutti i giovani atleti agonisti siciliani che aspettano con fibrillazione questa manifestazione per mettersi in mostra.

Nel pomeriggio del giorno 30 aprile si svolgerà la verifica delle iscrizioni e le prove ufficiali del percorso.

Il percorso misura 3,5 Km con altimetria di 150 mt.

La conferenza stampa di presentazione si svolgerà nella sala Fazello del Museo Archeologico di Agrigento, domani 30 aprile alle ore 10,30. Oltre alle autorità locali sarà presente il Vice Presidente nazionale della F.C.I. ed i vertici del Comitato Regionale Sicilia.