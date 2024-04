Pubblicità

Nuovo traguardo per l’agricoltore licatese Tony Rocchetta e per la sua varietà di grano Chiattuludda.

“Con grande orgoglio ed emozione condivido con tutta la comunità e con tutte le persone che mi hanno sempre sostenuto in questo mio grande progetto questo importantissimo traguardo.

Un ringraziamento al Sindaco di Licata Angelo Balsamo che ha conferito il riconoscimento di appartenenza della Chiattulidda varietà di grano duro autoctono come vero patrimonio genetico licatese e il riconoscimento a Tony Rocchetta per averla reintrodotta di nuovo nel territorio come Agr. Custode.

Un percorso enogastronomico importantissimo, portando avanti uno studio e una ricerca con progetti anche universitari, sul valore scientifico e culturale di queste varietà locali, sulla agricoltura sostenibili, seguendo dei modelli disciplinari attenti, sulla tutela dell’ambiente, sulla sana alimentazione, attraverso un percorso enogastronomico “Dalla Terra alla Tavola” creando sviluppo economico, valorizzazione del territorio con prodotti di eccellenza a denominazione comunale a km 0.

Un ringraziamento anche al Dott. Giuseppe Lo Pilato (Agronomo e responsabile paesaggista del Giardino della Kolymbethra) per la sua presenza e per portare avanti un intesa tra territori, con il bellissimo progetto di Semina della Chiattulidda nel bellissimo scenario del FAI – Giardino della Kolymbethra – ai piedi del Parco Archeologico Valle dei Templi”.