Pubblicità

SOUTH KENSINGTON SAILING TEAM, l’imbarcazione dell’armatore Massimo Licata D’Andrea, che corre per i colori del Circolo Roggero Di Lauria, si aggiudica il primo posto del CAMPIONATO NAZIONALE D’AREA SICILIA-SARDEGNA 2024.

Tre giorni di regate intense con condizioni di vento e di mare variabili in intensità e direzione.

Disputate tutte e cinque le prove in previste in programma nella splendida cornice di Capo d’Orlando.

Ottima l’accoglienza del circolo organizzatore ed ottimo il lavoro dei comitati tecnici.

Un ringraziamento speciale va all’equipaggio capitanato dai veterani Domenico Campo e Carlo Bonomolo, al nostro circolo “LAURIA” e agli sponsor che con molta passione ed amore per lo sport della vela ci sostengono e ci permettono di essere presente nelle più importanti competizioni sportive.