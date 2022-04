Pubblicità

L’ultima partita d’andata della 2° fase del campionato di promozione, ha visto la Cestistica Licata battere il Siaz Piazza Armerina per 75-66.

All’interno di un Pala Marconi finalmente al 100%, la squadra licatese arriva carica e determinata alla partita. Tra tutti si distingue un super Antonino Lombardo che guida i suoi compagni con ben 13 punti segnati solo nella prima frazione di gioco (al termine della serata arriverà a metterne 15). Gli avversari, però, non mollano e verso la fine del primo quarto riducono lo svantaggio a soli 2 possessi (21-17). Nel secondo quarto, la squadra ospite attraverso un’ottima circolazione palla e giocando molto sugli scarichi dall’arco dei 3 punti recupera il match, arrivando a toccare il -2 e costringendo coach Lanzerotti a chiamare il secondo time-out della partita. Dopo il break, la Cestistica piazza un parziale di 8-3 e chiude la prima metà di gioco conducendo per 37-30. Ottimo il supporto di Gabriele De Caro che, in uscita dalla panchina mette a referto 9 dei suoi 14 punti complessivi solo nei primi 2 quarti, tra cui una bella tripla dall’angolo.

Nel terzo quarto, i gialloblu alzano il muro difensivo e inchiodano gli avversari a 34 punti mentre in attacco ci pensa Lucas Ingenito a sfornare diversi buoni assist e insaccare 14 punti (10 dei quali realizzati proprio nel secondo tempo della partita), tra cui un paio di triple che infiammano il pubblico del Pala Marconi. La Cestistica sembra essere in totale dominio sul Siaz tanto che riesce a chiudere il terzo periodo con un vantaggio di +9 ma ancora una volta gli avversari riescono a recuperare la partita. Ciò avviene nei primi minuti dell’ultima frazione di gioco, in cui la squadra ospite alza le sue percentuali offensive grazie soprattutto a 3 triple importanti del loro n.10 e si riporta nuovamente ad un possesso di distanza. A salvare la serata della capolista è, però, il ritornante Luca Lanzerotti, autore di 8 punti soltanto nel quarto periodo che permette alla Cestistica di aumentare il distacco con delle bellissime giocate, su tutti una tripla dall’arco e un gioco da 3 punti completato. Finale davvero incandescente al Pala Marconi, come testimoniano i 2 falli antisportivi e i 2 tecnici ad entrambe le panchine. Successivamente la squadra gialloblu sfrutta degli ottimi contropiedi per allungare il vantaggio e vincere per 75-66. La squadra di coach Lanzerotti batte la seconda in classifica, raggiunge le nove vittorie consecutive e andrà a caccia della decima al Pala I.T.I.S. di Gela, domenica 10 aprile, nella prima partita di ritorno di questa seconda fase del campionato.

Tabellino ufficiale: Lombardo 15, Ingenito 14, De Caro G. 14, Cipriano 12, Lanzerotti 8, Falanga 6, Rabita S. 4, Schembri 2, De Caro P. 0, Filì 0, Rabita F. 0, Castiglione 0.

Classifica aggiornata:

1) ASD Cestistica Licata

2) A.S. DIL. Grottacalda

3) POL. DIL. Ideal Gela

4) C. Olimpia Domenico Savio ASD

Antonino Paradino