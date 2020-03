“Stiamo rimanendo senza mascherine e guanti”, l’appello da una comunità per anziani

E’ un appello accorato quello di Angelo Vecchio della Dimora del Sole, una comunità alloggio per anziani. Stanno per finire le scorte di guanti e di mascherine e dal Governo centrale (o da quello regionale) non arriva ancora alcun segnale chiaro.

“Vogliamo capire se noi come comunità siamo pensati da qualcuno. Stiamo rimanendo senza ausili e dispositivi di sicurezza – ci afferma Angelo Vecchio – Se io non ho più dispositivi di sicurezza a chi mi deve aiutare per portare avanti gli operatori e gli anziani? A chi dovrei rivolgermi per essere aiutato visto che Conte e Musumeci dicono che ci spettano a noi sanitari? Non vogliamo chiudere per non lasciare a spasso sia gli operatori che gli anziani”.