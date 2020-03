Parte una raccolta di generi alimentari promossa dalla Polizia Municipale

E’ il comandante della Polizia Municipale Giovanna Incorvaia a rendere noto l’avvio di una raccolta di beni di prima necessità partita dal comando di Piazzale Libia e raccolta anche da Giunta e Consiglio comunale.

“Alcune scene che si cominciano a vedere sul web, ci hanno indotto a farci promotori di una raccolta di generi alimentari (solo generi di prima necessità preconfezionati, quali latte, scatolame, farina, zucchero ecc…a lunga scadenza) da destinare a Quanti, rimasti privi di sostentamento in conseguenza dell’emergenza in atto, potrebbero averne comprovato bisogno.

Il primo contingente di viveri sarà messo immediatamente a disposizione grazie ad una auto-tassazione del personale di questo Corpo di Polizia Municipale, del Sindaco e degli Assessori che hanno immediatamente aderito all’iniziativa.

Chiunque volesse donare qualcosa, anche un semplice pacco di pasta o una bottiglia di latte (NON SONO AMMESSE DONAZIONI IN DANARO), può telefonare al Comando e saremo noi stessi a passare a ritirare le provviste casa per casa.

Allo stesso modo, ovvero mediante richiesta telefonica, le consegneremo ai Concittadini che comprovatamente ne avessero bisogno.

Le eventuali scorte non utilizzate al cessare dell’emergenza, saranno devolute ad Enti benefici.

A questo proposito (e non solo) ricordo che il centralino di questo Comando è operativo tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Tel. 0922-772265”,