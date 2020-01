“Chef per un giorno” premiati i vincitori al Re Capriata

Si è svolta nei laboratori di Sala dell’I.I.S.S. “F. Re Capriata” di Licata la prima edizione del concorso di cucina “Chef per un giorno” coordinato dal prof. Maurizio Amato, che ha visto protagonisti gli alunni delle scuole secondarie di primo grado. Tutti gli alunni concorrenti hanno proposto ricette di piatti creativi ed originali, accompagnati da un tutor che li ha seguiti costantemente nella realizzazione delle ricette. La giuria composta dai proff. Francesca Morello, Vincenzo La Cognata, Melchiorre Patti e Maurizio Amato, docenti dell’Istituto, hanno decretato i seguenti vincitori: 1° classificata l’alunna Vivyan Vella dell’Istituto comprensivo F. Giorgio plesso De Pasquali, aiutata dalla mamma Giusy nella realizzazione della ricetta “Rotolo alla nutella”; 2° classificato Paolo Ruggieri dell’Istituto comprensivo Marconi, aiutato dalla mamma Letizia, nella realizzazione della ricetta “Ravioli in sottobosco”; 3° classificato Flavio Rabita dell’Istituto comprensivo “Marconi” aiutato dalla mamma Valentina nella realizzazione della ricetta “Tiramisù al pistacchio”. Bravissimi anche gli altri concorrenti: Giulia De Marco dell’IC “F. Giorgio” aiutata da una corsista dell’indirizzo serale dell’Istituto-settore Enogastronomia, la Sig. Carmela Incatasciato con la ricetta “Torta tipo Fiesta”; Carola Pregadio dell’IC “G. Leopardi-plesso Bonsignore, aiutata dalla Signora Carmela con la ricetta “Torta rovesciata all’arancia”; Angelo Caci dell’IC “G. Marconi”-plesso Quasimodo, aiutato dalla madre Giusy nella realizzazione della ricetta “Pollo a forno con patate”, e infine non per importanza Aurora Graci dell’IC “G. Marconi”, aiutata anche lei nella realizzazione della ricetta “Torta veloce al cioccolato” da una corsista dell’indirizzo serale Marina Becheanu. A consegnare i premi e gli attestati di merito il vice-preside dell’Istituto prof. Giuseppe Patti. Prossimo appuntamento al Filippo Re Capriata sarà la premiazione del concorso “Dignità e Memoria: la Shoah” ,fissato per il 31 gennaio c.m., presso l’Auditorium dell’Istituto