E’ ancora presto per parlare di luce in fondo al tunnel, e la guardia deve essere mantenuta altissima, ma arrivano altre buone notizie. Molti dei tamponi rino-faringei eseguiti nei giorni scorsi su persone rientrate dal Nord o dall’Estero hanno infatti dato esito negativo e non si registrano ulteriori casi di contagio da Sars Covi 2. Altri sono in fase di analisi nei laboratori.

Ma le parola d’ordine, soprattutto in vista di Pasqua e Pasquetta, resta lockdown e distanziamento sociale.