Tributo a Vasco Rossi per il concerto del primo maggio a Licata con cui di fatto si aprono i festeggiamenti patronali in onore di Sant’Angelo. Sul palco di Piazza Progresso ci sarà infatti il Vasco Rock Show tribute band. Start alle ore 21.30 per il primo dei concerti inseriti nel cartellone degli eventi collaterali alla festa religiosa che avrà come sempre il suo clou il 5 maggio con la processione.