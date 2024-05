Pubblicità

Si conclude per questo anno scolastico al Liceo Linares, guidato dalla Dirigente Ileana Tardino, il progetto “racchette in classe pro” corso di avviamento al tennis rivolto a tutte le classi prime, seconde e quinte dell’Istituto (18 classi).

L’iniziativa promossa dalla Federazione italiana tennis, cui la nostra scuola ha aderito, si è protratta da ottobre ad aprile coinvolgendo oltre 300 studenti – fanno sapere dal Linares – il corso è stato tenuto dal maestro Davide Potenza del TC Sant’Angelo, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze motorie, coordinato dal prof. G. Lombardo, che si è rapportato con gli studenti con grande competenza ed eleganza facendogli vivere una esperienza sportiva/educativa di alto livello tecnico”.

Appuntamento al prossimo anno scolastico quando saranno coinvolte le future classi prime e quarte.