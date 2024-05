Pubblicità

“Tradizionale sfilata di cavalli, muli parati e carrozze” Domenica 5 Maggio dalle ore 10:00 per le vie della città. Percorso nuovo che prevede Partenza dallo Spiazzale Marconi (Via Egitto).

Questo il percorso che verrà seguito.

Ore 10,00 – Partenza dal Piazzale Marconi (Via Egitto)

. Corso Argentina

. Via Ammiraglio Domenico Cammilleri

. Piazza Attilio Regolo

. Via Principe di Napoli

. Via Barrile

. Via Marconi

. Piazza Progresso

. Corso Vittorio Emanuele

. Piazza Elena

. Via San Francesco

. Piazza Sant’Angelo