Nella mattinata del 16 aprile scorso i membri del Comitato degli idonei al concorso CPI Sicilia profili IAC e OML si sono recati dinnanzi al Palazzo D’Orleans al fine di ottenere l’utilizzo delle graduatorie vigenti per sopperire alla gravissime e notorie carenze di personale all’interno degli uffici della Pubblica Amministrazione siciliana.

Nello specifico, i manifestanti, hanno lamentato la mancanza di menzione nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione per il triennio 2024-2026 il riconoscimento delle equipollenze delle figure di Istruttore Amministrativo Contabile e di Operatore del Mercato del Lavoro alle figure di Istruttore Amministrativo e Istruttore Economico Finanziario di cui però la Pubblica Amministrazione risulta carente così come evidenziato nel medesimo documento.

Quanto fin qui esposto risulta palesemente difforme rispetto ai CCNL dove tutte le figure d’istruttore trovano allocazione nel medesimo e unico comparto. La Regione Siciliana, difatti, si rifiuta di normare e dare chiarimenti a riguardo. Le recenti assunzioni degli Istruttori Amministrativi Contabili e degli Operatori Mercato del Lavoro non hanno subito alcuna distinzione ed entrambe le figure sono state inquadrate nella figura generica istruttore direttivo.

Il Dirigente Salvatore Dott. Sammartano, Capo di Gabinetto della Presidenza, ha dato udienza ad una delegazione dei dimostranti ed ha dichiarato che le priorità della Regione Siciliana sono quelle di dar corso al soddisfacimento del fabbisogno della categoria D e non anche alla categoria C come i manifestanti chiedevano. Durante l’incontro la rappresentanza ha anche chiesto la cessione delle graduatorie ai Comuni della Regione e ciò è stato avallato verbalmente dal Dirigente. Nulla è stato riferito.

La stessa delegazione è stata nel pomeriggio incontrata da alcuni gruppi parlamentari i quali si sono mostrati ben disposti all’ascolto e propositivi rispetto alle richieste degli idonei IAC e OML.

Pertanto, il Comitato si ritiene completamente insoddisfatto della condotta della Regione Siciliana ritenendola dannosa nei riguardi degli idonei al concorso CPI Sicilia e sarà costretto, suo malgrado, a trasmettere gli atti alle Procure ed all’ANAC.

Il comitato degli idonei Concorsi CPI Sicilia Profili IAC e OML