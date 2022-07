Pubblicità

Un nuovo allarmante post social evidenzia la presenza di un branco di randagi tra il cimitero e la spiaggia di Marianello. Nei giorni scorsi è stata sfiorata un’aggressione.

“Mi sorge una domanda a cui non so rispondere, spero che qualcuno di voi abbia risposta o magari l’amministrazione comunale! Da dove entrano un branco di cani randagi all’interno del cimitero sotto il Castello? – si chiede la donna nel post – Ieri è stata azzannata una signora oggi sono andati verso mia madre che è riuscita a ripararsi, ovviamente avvisato il custode ha detto che non può farci nulla anzi addirittura che c’è gente che gli porta il cibo dentro il cimitero. Nulla contro queste povere creature – conclude il post – ma essendo allo stato randagio vi lascio immaginare come siano. Quel luogo è sacro se Ancora qualcuno non l’avesse capito, è normale che uno deve correre tra la gente che riposa in pace per non farsi mangiare?”