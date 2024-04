Pubblicità

È stata inaugurata ieri sera la nuova tabaccheria Bonelli. I nuovi e più moderni locali si trovano in via Principe di Napoli 43 a 100 metri di distanza dalla vecchia tabaccheria. La cerimonia di inaugurazione, con annessa benedizione, è stata officiata da don Totino Licata alla presenza di tanti amici che non hanno voluto far mancare la loro presenza e il loro augurio alla proprietà. Da questa mattina, la tabaccheria Bonelli è pertanto operativa nei nuovi locali di via Principe di Napoli 43.