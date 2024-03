Pubblicità

L’esecuzione delle opere di pronto intervento per la messa in sicurezza della strada comunale Panoramica Sant’Antonino, a ridosso del parcheggio del Cimitero dei Cappuccini, per caduta massi sulla sede stradale per un importo complessivo di € 550.000,00 è stata appaltata e oggetto di consegna dei lavori alla ditta MICO srl di Mussomeli da parte del Genio Civile di Agrigento. I lavori inizieranno entro 15 giorni dalla data di consegna, giusto il tempo delle comunicazioni e dei relativi adempimenti burocratici e il cantiere aprirà i battenti. “Un ringraziamento particolare – le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Curella – a tutti gli interlocutori per aver raggiunto l’obiettivo”.