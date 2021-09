Pubblicità

Stanno per scadere i termini per la presentazione di progetti per il Piano Urbanistico Generale. Il limite è fissato il prossimo 3 Ottobre. Quattro consiglieri comunali di opposizione (D’Orsi, Curella, Triglia e Spiteri) hanno presentato un’interrogazione sulla modalità di concessione di contributi per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Ecco il testo dell’interrogazione.

-Premesso che con DDG N. 127 del 24 agosto 2021 sono state emanate le “MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA A FAVORE DEI CONSORZI DI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA (ART. 70, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 15 APRILE 2021, N. 9) segnatamente per le spese riguardanti la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti territoriali ed urbanistici per il governo del territorio, dei piani attuativi nonché per gli studi di settore di cui all’art. 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

-Atteso che per lo strumento urbanistico del Comune di Licata, sono decaduti da oltre dieci anni i vincoli preordinati all’esproprio

-Atteso che furono, a suo tempo, deliberate dal Consiglio Comunale nuove direttive per la redazione dello strumento urbanistico Generale.

-Che la nuova normativa regionale sulla revisione degli strumenti decaduti prevede specifiche e puntuali procedure.

-Che sia i PUG (Piano Urbanistico Generale) che gli strumenti di attuazione, sono imprescindibili strumenti per il governo del territorio, in particolare laddove insistono come nel territorio del Comune di Licata, numerosi e particolari vincoli di tutela.

-Che il citato DDG, prevede una richiesta all’Assessorato competente entro 30 gg dalla data di pubblicazione del Decreto sulla GURS, avvenuta il 3/09/21 e che quindi rimangono pochissimi giorni per la predisposizione dei conseguenti atti da allegare alla richiesta di contributo.

Si chiede di conoscere:

Quali adempimenti si siano posti in essere affinché, nei termini previsti, possa essere inoltrata richiesta di contributo al competente assessorato regionale.

Quali ulteriori risorse si stiano prevedendo nel bilancio Comunale per la redazione degli studi a supporto previsti dalla normativa vigente, giacchè si ritiene che quelli ammessi eventualmente a contributo, non risulterebbero sufficienti, anche in prospettiva della inevitabile necessità di conferire incarichi professionali esterni per la redazione del PUG, in considerazione della insufficiente presenza di professionalità tecniche idonee interne all’Ente per potere loro conferire l’incarico.

I consiglieri comunali D’Orsi, Curella, Triglia e Spiteri