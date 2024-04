Pubblicità

I Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina e un’ambulanza del 118 in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso sono intervenuti in via Giarretta per prestare soccorso ad una persona che ha accusato un malore all’interno della propria abitazione. I pompieri, congiuntamente al personale sanitario, sono entrati all’interno dell’abitazione soccorrendo la persona in difficoltà. Per fortuna non si tratterebbe di nulla di particolarmente grave.