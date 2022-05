Pubblicità

I Vigili urbani hanno scioperato, come annunciato nelle scorse settimane visto il mancato pagamento di salario accessorio e dello straordinario maturato in anni precedenti. Stamani gli agenti di Polizia Municipale si sono radunati sotto Palazzo di Città per un sit-in.

I disagi sono destinati ad essere sentiti anche in vista del 5 maggio quando nessuno svolgerà straordinario o servizi aggiuntivi e a lavoro ci sarà pertanto un numero molto risicato di agenti per strada.