Riorganizzazione ufficio tecnico comunale, un’interrogazione è stata presentata da alcuni consiglieri di opposizione.

Premesso che, l’esperienza dell’Ing. Paolo Puleo alla guida del Dipartimento Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Licata, è terminata qualche giorno fa.

Considerato che, in seguito alle dichiarazioni iniziali di Sindaco e Giunta comunale rispetto ad un “qualificato contributo per la progettazione e realizzazione di opere per il territorio”, pare che, la nomina di tale Dirigente nel 2020 abbia prodotto, tra i pochi risultati, un ”aggravamento” delle condizioni economiche dell’ente costretta a pagare lauti compensi.

La presente, per interrogare l’Amministrazione Comunale su quali azioni intende intraprendere per procedere ad una riorganizzazione

dell’ Ufficio Tecnico Comunale, cuore pulsante dell’ attività ordinaria e di programmazione dell’Ente.

Tante le opportunità già perdute dalla comunità rispetto alla mancata presentazione di progetti, ma anche tanti i disservizi per i cittadini rispetto ad un “caos” che regna sovrano all’interno di tante strutture comunali.

I Consiglieri di opposizione- Curella Angelo, Melania D’Orsi, Giovanni Sipteri, Anna Triglia