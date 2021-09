Pubblicità

E’ stato revocato lo sciopero dei netturbini del cantiere di via Umberto secondo proclamato dalla Cgil. La stessa organizzazione sindacale ha inviato una nota al Comune per comunicare la revoca dello sciopero. Gli stipendi di agosto, seppur in notevole ritardo, sono stati saldati. La raccolta dei rifiuti non ha pertanto subìto alcuno stop.