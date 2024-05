Pubblicità

Demolizione edicola Piazza Progresso, interrogazione del gruppo Restart-M5S.

Oggi abbiamo presentato al Sindaco un’interrogazione sulla demolizione dell’Edicola Moncada di Piazza Progresso, per fare chiarezza sul procedimento seguito e per rendere consapevoli i nostri concittadini.

In particolare, trattandosi di opere realizzate in pieno centro storico abbiamo chiesto se per la costruzione del muretto siano state rispettate le disposizioni previste dal piano particolareggiato di recupero del centro storico;

abbiamo chiesto con quale provvedimento e secondo quale procedura sono stati affidati i lavori di demolizione e smaltimento del corpo di fabbrica;

ed infine abbiamo chiesto per quale ragione il Sindaco abbia ignorato che l’edicola Moncada era stata inserita, per un valore di 22.500 euro, nel piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni comunali, previsto per gli anni 2023, 2024 e 2025, approvato dal Consiglio Comunale in carica con la delibera n.35 del 17 luglio 2023.

Perché prima l’amministrazione comunale ha inserito l’edicola tra i beni comunali da vendere per esigenze di bilancio, ed oggi, di colpo, ha deciso di demolire senza neanche verificare la possibilità di intercettare, tramite avviso pubblico, qualche possibile acquirente?

Come mai non è stata presa in considerazione l’idea che potesse essere riutilizzata come punto di informazione turistica?

Riteniamo che legalità e decoro urbano debbano andare di pari passo, e per questo non serve un “approccio padronale” della cosa pubblica; ma occorre un’azione amministrativa razionale, coerente, trasparente e quanto più aperta possibile a forme di democrazia partecipata che avvicinano i licatesi alla cosa pubblica.

Daniele Cammilleri, Viviana Dainotto, Fabio Amato, Elisa Cigna, Eusebio Vicari – consiglieri comunali Restart-M5S