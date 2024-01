Pubblicità

“Esperienze uniche a Malta con Erasmus: un viaggio di crescita e di scoperta”.

Si conclude il primo appuntamento del “progetto Erasmus+ KA1 VET-2023/2024. L’Istituto

Tecnico e Alberghiero F. Re Capriata di Licata. Grazie alla Dirigente Scolastica Prof.ssa

Amelia Porrello, supportata nel lavoro di programmazione ed organizzazione dalla Prof.ssa

Amoroso Lucia e dal referente amministrativo ERASMUS Angelo Saverino, il F. Re Capriata è

volato a Malta per far vivere ai suoi studenti il concetto di sapere “oltre la scuola”. Gli studenti,

accompagnati dalla Prof.ssa Lina Callari, hanno intrapreso un’esperienza di formazione umana e professionale “indimenticabile”.

“Ci siamo sentiti parte di un’Europa giovane che riconosce il valore dell’internazionalizzazione

e dell’inclusione e che investe sulle nuove generazioni come risorsa”. Questi i primi commenti

dei nostri ragazzi al rientro dal viaggio che li ha visti protagonisti.

Là dove anche le difficoltà diventano abilità, il successo del percorso formativo diventa

immediatamente percettibile e la ricaduta assolutamente positiva.

Il F. Re Capriata, ancora una volta, dimostra di saper andare oltre l’aspetto accademico

dell’istruzione: il viaggio a Malta diventa “viaggio di crescita, di scoperta di sé, di sogni e soprattutto di progetti futuri.

Una partenza/una sfida= Una Crescita. Obiettivo raggiunto!!